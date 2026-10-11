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SARONNO – Una rovesciata spettacolare, di quelle che raramente si vedono sui campi di Eccellenza. Andrea Vassallo è stato il grande protagonista della vittoria del Fbc Saronno domenica sul campo del Magenta, firmando al 33′ del primo tempo il gol del momentaneo 1-1 con un gesto atletico da applausi. Un’autentica prodezza, nata da un pallone arrivato dalla destra e trasformata dal bomber biancoceleste in una conclusione acrobatica che non ha lasciato scampo al portiere Ferrara. «Sì, il gol è stata sicuramente una prodezza. Noi attaccanti viviamo d’istinto: ho visto quella palla che poteva cadere lì e il gesto è venuto spontaneo. È stato sicuramente bellissimo», ha raccontato Vassallo nella videointervista del dopopartita, ripensando alla rete che ha rimesso in carreggiata il Saronno dopo il vantaggio dei padroni di casa realizzato da Di Coste al 26′.

Una giocata decisiva, anche perché ha dato il via alla rimonta completata da Ientile al 7′ della ripresa, per il definitivo 2-1. Ma Vassallo, pur soddisfatto della propria prodezza, ha preferito mettere in primo piano il risultato collettivo. «Quello che oggi è più importante è la vittoria, perché veniamo da un periodo in cui siamo in ripresa e questo successo ne è una conseguenza», ha sottolineato l’attaccante.

Dopo un avvio di campionato difficile, il Fbc Saronno ha dunque centrato la seconda vittoria consecutiva, dopo il 3-0 casalingo contro l’Assago. Sei punti nelle ultime due giornate che hanno consentito alla squadra allenata da Danilo Tricarico di risalire a quota 7, cominciando a recuperare terreno rispetto alle formazioni di vertice. Il centravanti biancoceleste, però, ha invitato a mantenere alta la concentrazione: «Non è stato fatto ancora niente, siamo indietro e dobbiamo recuperare punti. Sono convinto che questa sia una squadra forte e che, seguendo quello che ci dice mister Danilo Tricarico, possiamo toglierci delle soddisfazioni e arrivare in alto».

Parole che hanno fotografato il clima di ritrovata fiducia nello spogliatoio saronnese. La vittoria di Magenta, conquistata al termine di una partita combattuta e sofferta, ha rappresentato un altro passo avanti per una squadra costruita con ambizioni importanti e ora chiamata a dare continuità ai risultati.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico di casa, Alfio Garavaglia.

E la cronaca play by play del match.

Eccellenza, girone A – Risultati della quinta giornata

Sabato 10 ottobre

Rhodense-Lentatese 1-0

Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 1-1

Domenica 11 ottobre

Assago-Vergiatese 0-0

Baranzatese-Besnatese 3-2

Barona Sporting-Sedriano 0-1

Caronnese-Academy Calvairate 2-1

Magenta-Fbc Saronno 1-2

Tribiano-Legnano 1-2

Classifica

Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 13; Baranzatese 10; Sedriano 8; Barona Sporting, Academy Calvairate, Fbc Saronno 7; Vergiatese 6; Lentatese 5; Tribiano, Magenta 4; Ardor Lazzate 3; Assago, Besnatese 1.

Classifica dopo la quinta giornata. Da verificare il dato dell’Aurora Cantalupo, non presente nella graduatoria fornita.

11102026