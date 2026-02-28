news

LENTATE SUL SEVESO – Mattatore dell’incontro del sabato pomeriggio Andrea Vassallo, che con la sua tripletta ha spinto il Fbc Saronno ad una vittoria pesantissima, in ottica playoff, sul campo della Lentatese. “Al di là dei miei gol, dei quali sono ovviamente felicissimo, resta una vittoria importante e che abbiamo sempre cercato con determinazione” dice il bomber dei biancocelesti.

Lentatese-Fbc Saronno 2-3

LENTATESE (4-4-2): Barlocco; Marrosu (47′ st Locati), Arienti, Sberna, Pignatiello; Tagliabue, Molteni, Angiò Al. (19′ st Ranfi), Lanzarini (19′ st Gualandris); Malacarne, Diaferio. A disposizione Ciacio, Bottoli, Angiò An., Lossani, Alagna, Lillo. All. Mastrolonardo.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (1′ st. Viganò); Cabezas, Lazzaro, Mira, Ruschena; Cocuzza (24′ st Serra), Candido (36′ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron, Provasi, Benedetti. All. Tricarico.

Arbitro Prandelli di Brescia (Bergamaschi di Bergamo e Marotto di Bergamo).

Marcatori: 16′ pt Vassallo (S), 18′ pt Malacarne (L), 29’pt Vassallo (S), 31′ pt Tagliabue (L), 33′ st Vassallo (S).

Note – Spettatori 120. Angoli 9-3 Fbc Saronno. Ammoniti Lazzaro, Lofoco e Lorusso. Recupero 1-4.

(foto: mister Danilo Tricarico)

