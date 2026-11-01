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VERGIATE – Amarezza e polemiche nel dopopartita di Vergiatese-Fbc Saronno, conclusa 1-0 per i biancocelesti grazie alla rete di Ientile al 43′ del primo tempo. A commentare l’incontro è l’allenatore dei padroni di casa, Matteo Frontini, che sottolinea la buona prestazione della propria squadra e torna soprattutto sul discusso episodio del rigore prima assegnato e poi revocato nel finale. «Ho visto una partita tatticamente importante, contro una squadra forte e con giocatori di esperienza. Nonostante le difficoltà e i cambi forzati, secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, con un ottimo atteggiamento nell’arco dei 90 minuti», osserva Frontini, che aggiunge: «C’è grande rammarico perché l’avversario ha vinto facendo un tiro in porta. Complimenti a loro, che sono stati bravi a capitalizzare l’unica occasione concessa».

Il tecnico della Vergiatese è particolarmente critico sulla decisione arbitrale al 38′ della ripresa: «L’episodio del rigore dato e tolto è francamente inspiegabile. L’arbitro era vicino all’azione, l’ha visto e l’ha assegnato. Poi è andato dall’assistente e ha cambiato decisione. Non capisco cosa sia successo in quei due minuti». Frontini ricorda anche il successivo presunto fallo di mano nell’area saronnese: «Probabilmente c’era un altro rigore subito dopo. Purtroppo sono dinamiche sulle quali non possiamo intervenire. Noi dobbiamo limitarci a lavorare su quello che possiamo fare in campo».

Nel video l’intervista completa all’allenatore della Vergiatese.

La partita in breve

Il Fbc Saronno conquista tre punti importanti sul campo della Vergiatese grazie a una rete di Ientile, che al 43′ del primo tempo conclude in scivolata da distanza ravvicinata una veloce azione sviluppata sulla destra. In precedenza i padroni di casa erano andati vicini al gol con Fischetti, mentre nella ripresa Casagrande aveva mancato di testa una favorevole occasione per il pareggio.

Nel finale le proteste della Vergiatese per il rigore prima concesso e poi revocato e per un successivo presunto fallo di mano nell’area saronnese. Espulsi per proteste l’allenatore Frontini e il suo vice. Per il Saronno, che ha schierato subito il portiere Todesco e fatto esordire nella ripresa il nuovo acquisto Diouck, arriva una vittoria che porta i biancocelesti a quota 12 punti.

Eccellenza girone A, risultati dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1; Besnatese-Rhodense 2-3; Legnano-Barona 2-2; Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5; Tribiano-Caronnese 3-1; Vergiatese-Fbc Saronno 0-1; Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1; Sedriano-Magenta 2-2.

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

01112026