CARONNO PERTUSELLA – “Buona partenza ma poi…” L‘allenatore del Cinisello, Alesssio Vianello, parla della sconfitta esterna incassata oggi pomeriggio in trasferta, 27’ giornata di Eccellenza, contro la Caronnese. “Una partita che all’inizio si era messa abbastanza bene, poi le due reti della Caronnese in rapida successione ci hanno messi in difficoltà. Siamo una squadra che se si vuole salvare, deve sempre fare quello che sa, e stavolta non lo abbiamo fatto!”

Caronnese-Cinisello 4-0

CARONNESE (4-3-3): Vergani; Lofoco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Malvestio, Zibert, Cannizzaro (16’ st Savino); Corno (40’ st Oliviero), Colombo, Romeo (29’ st Paltrinieri). A disposizione Paloschi, Cerreto, Napoli, Tondi, Omoregbe, Sotelo Guerra. All. Ferri.

CINISELLO (4-3-3): Calabrò; Manta, Lazzaroni (1’ st Vario), Frigerio, Boni; Cesana (19’ st Caccianiga), Crimaldi (1’ st Principi), Ranzetti (1’ st Martini); Osnato (24’ st Piccirillo), Pardo, Chiodi. A disposizione Meneghel, Pellegrino, Silvestre, Stefanoni. All. Vianello.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (Caccia di Bergamo e Allegri di Mantova).

Marcatori: 23’ pt Corno (Ca), 26’ pt Zibert (Ca), 31’ st Colombo (Ca), 46’ st Zibert (Ca).

16032025