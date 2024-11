news

CINISELLO BALSAMO – “Ci abbiamo provato sino alla fine ma il pari non è arrivato, contro un ottimo Fbc Saronno”: questo, in estrema sintesi, il pensiero dell’allenatore del Cinisello, Alessio Vianello, al termine dell’incontro casalingo della domenica pomeriggio, che la formazione milanese ha perso 1-0 contro il Fbc Saronno. Si è giocato per la 12′ giornata del campionato di Eccellenza: a decidere tutto l’autorete di Frigerio al 41′ della ripresa, intervento scaturito da un tentativo di deviazione sul pallonetto di Mammetti.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Cinisello-Fbc Saronno 0-1

CINISELLO (4-4-2): Calabrò; Silvestre, Frigerio (17’ st Vario), Lazzaroni, Manta; Policastri (1’ st Boni), Principi (11’ st Renzetti), Crimaldi, Cesana (20’ st Martini); Piccirillo (1’ st Osnato), Stefanoni. A disposizione Meneghel, Rossi, Centofanti, Comelli. All. Vianello.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Favilla (39’ st Rudi), Vaglio, Pedrocchi, Ferrari (23’ st Cabezas), Brennici; Mammetti (42’ st De Vincenzi), Locati (17’ st Pontiggia). A disposizione Garganella, Ciceri, Sironi, Lanzarotti, Gatti. All. Roncari.

Arbitro: Guerra di Voghera (Savoldi di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatore: 41’ pt Frigerio (C) (aut.).

Note – Spettatori 120. Angoli 5-3 Cinisello. Ammoniti Frigerio, Manta, Silvestre e Todesco. Recupero 1-3.

