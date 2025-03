news

SARONNO – Tante emozioni oggi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove il Fbc Saronno ha proseguito la sua serie positiva riaggiuntando il pari a tempo scaduto contro il Cinisello, che era in cerca dei punti della tranquillità. Partita intensa ed emozionante, con 6 gol: “Ennesima partita importante e di cuore, abbiamo affrontato una squadra di alto livello come il Saronno: non posso recriminare ma voglio fare i complimenti ai miei giocatori che per impegno si sarebbero meritati i tre punti che ci servivano per la salvezza, Dovremo soffrire ancora” le parole del tecnico dei milanesi, Alessio Vianello.

Risultati

29′ giornata: Ardor Lazzate-Lentatese 2-2, Fbc Saronno-Cinisello 3-3, Caronnese-Legnano 2-1, Rhodense-Meda 1-1, Robbio Libertas-Base 96 Seveso 0-0, Sedriano-Ispra 0-1, Solbiatese-Sestese 1-1, Vergiatese-Mariano 3-0, Casteggio-Pavia posticipo.

Classifica

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

30032025