SARONNO – Vittoria in rimonta, oggi pomeriggio nella 2′ giornata di ritorno di Eccellenza, per il Fbc Saronno in casa contro il Robbio Libertas: 3-2.

L’esperto tecnico della Robbio Libertas, Fabrizio Viassa, non nasconde la delusione per l’epilogo della gara: “La prestazione è condizionata, nela mia valutazione, dal risultato. Il gol del 3-2 l’abbiamo incassato difendendo male la palla, a pensarci mi va il sangue alla testa! Bisogna con lucidità compiere una analisi di tutto l’incontro, nel primo tempo avremmo anche potuto fare ancora di più, avanti 2-0 abbiamo poi pagato ingenuità che non sono accettabili per una squadra che si vuole salvare”.

Fbc Saronno-Robbio Libertas 3-2

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini, Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (27’ st Brennici); Vaglio, De Vincenzi, Schingo (11’ st Locati); Mammetti. A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi, Cabezas, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

ROBBIO LIBERTAS (4-4-2): Rainero; Alabiso, Marasco, Bullano, Pisati; Malltezi, Tartaro (30’ st Dacosta), Capodaglio, Kambo; Iemmi (8’ st De Simone), Pavesi. A disposizione Civiero, Gregori, Guida, Vicini, Cesterioli, Modotti, Barone. All. Viassi.

Arbitro: Rihai di Lovere (Danciu di Lodi e Fusco di Milano).

Marcatori: 23’ pt Pavesi (Ro), 31’ pt Malltezi (Ro), 32’ pt Schingo (S), 42’ pt De Vincenzi (S), 26’ st Pandini (S).

19012025