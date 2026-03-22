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VIGEVANO – Nel pomeriggio di oggi 22 marzo, il Fbc Saronno è tornato in campo in casa del Vigevano Calcio allo stadio comunale Dante Merlo per disputare la trentesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia. Ad avere la meglio in un match ricco di emozioni e goal sono i padroni di casa del Vigevano che conquistano tre punti battendo gli avversari per 3-2.

Al termine dei 90 minuti, si è espresso il tecnico di casa Luca Cataldo: “Partita bellissima che è girata subito a nostro favore sin dall’inizio con un gol nei primi minuti e con la loro espulsione”. Continua il mister del Vigevano Calcio: “Una partita anche a due facce, nel primo tempo, nonostante la fortuna, abbiamo avuto paura, nel secondo tempo, con un grande coraggio, siamo usciti bene e abbiamo, penso e spero, meritato di vincere, non soltanto per il risultato, ma anche per le occasioni che si sono create”.

Vigevano-Fbc Saronno 3-2

VIGEVANO (5-3-2) Menegaldo; Cancelliere, Della Volpe, Granziera, Xhani, Gambazza; Arioli, Terrani, De Stradis; Cherubini (7’ s.t. Colombo), Limiroli. A disposizione Crosta, Renelli, Pizzolato, Colantonio, Moli, Roscigno, Bellone, Carena. All. Cataldo.

FBC SARONNO (3-5-2) Todesco; Lorusso, Mzoughi, Lofoco (29’ s.t. Alletto); De Vincenzi (31’ s.t. Cabezas), Lazzaro (29’ s.t. Benedetti), Ientile, Mira (10’ s.t. Viganò), Ruschena; Serra (29’ s.t. Cocuzza), Vassallo. A disposizione Foresti, Raimondo, Manfron, Provasi. All. Tricarico.