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VIGEVANO – Nel pomeriggio di oggi 22 marzo, il Fbc Saronno è tornato in campo in casa del Vigevano Calcio allo stadio comunale Dante Merlo per disputare la trentesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia. Ad avere la meglio in un match ricco di emozioni e goal sono i padroni di casa del Vigevano che conquistano tre punti battendo gli avversari per 3-2.

Dopo il triplice fischio, si è espresso ai nostri microfoni l’allenatore del Fbc Saronno Danilo Tricarico amareggiato: “Ci sono state delle disattenzioni che non possono esistere perché, al di là del gol preso, rimanere in 10 dopo un minuto è qualcosa che in questo momento della stagione non si può regalare. Oltre a questo, i ragazzi sono stati bravissimi a ribaltarla. Però, prendere il gol su delle disattenzioni e su degli errori vanifica quanto di buono fatto e si da poi la percezione di essere in un momento che in realtà non è così.

Vigevano-Fbc Saronno 3-2

VIGEVANO (5-3-2) Menegaldo; Cancelliere, Della Volpe, Granziera, Xhani, Gambazza; Arioli, Terrani, De Stradis; Cherubini (7’ s.t. Colombo), Limiroli. A disposizione Crosta, Renelli, Pizzolato, Colantonio, Moli, Roscigno, Bellone, Carena. All. Cataldo.

FBC SARONNO (3-5-2) Todesco; Lorusso, Mzoughi, Lofoco (29’ s.t. Alletto); De Vincenzi (31’ s.t. Cabezas), Lazzaro (29’ s.t. Benedetti), Ientile, Mira (10’ s.t. Viganò), Ruschena; Serra (29’ s.t. Cocuzza), Vassallo. A disposizione Foresti, Raimondo, Manfron, Provasi. All. Tricarico.