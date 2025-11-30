news

GIUSSANO- Al termine dello 0-0 contro il Saronno, mister Raspelli analizza la prestazione della sua Vis Nova, soddisfatto della prova dei suoi nonostante il rammarico per qualche occasione non sfruttata.

«Diciamo che abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita – spiega l’allenatore – e sono molto contento dei ragazzi perché oggi hanno fatto una gara importante contro una squadra forte, come sapevamo. Sono stati bravi per tutto l’arco del match».

Il tecnico ripercorre le azioni più significative: «Nel primo tempo abbiamo creato un paio di situazioni pericolose, colpendo anche una traversa e provando un tiro dal limite. Nella ripresa, poi, abbiamo avuto una grandissima opportunità per andare in vantaggio con Berton: un’azione da sinistra verso destra, conclusa di poco a lato».

Raspelli riconosce anche i meriti dell’avversario: «Loro sono stati pericolosi in qualche frangente, ma devo dire che siamo stati bravi nella gestione della palla, senza concedere molto. Era un aspetto fondamentale».

Dopo un periodo complicato, questo pari ha un valore concreto: «Arrivavamo da tre partite con zero punti, pur avendo disputato anche buone prestazioni. Oggi ci portiamo a casa un punto importante e continuiamo a lavorare verso il nostro obiettivo».