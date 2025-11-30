news

GIUSSANO- Nel dopo gara di Vis Nova–Saronno, mister Tricarico analizza lo 0-0 maturato a Giussano, sottolineando soprattutto la crescita della squadra nella fase difensiva.

«Diciamo che abbiamo fatto anche poco per cercare il gol – ammette il tecnico – ma è la seconda partita consecutiva in cui non subiamo reti, e questo è un dato importante. Stiamo cercando di trovare i nostri equilibri, anche se farlo in corsa non è semplice e serve tempo».

L’allenatore biancoceleste riconosce anche il valore dell’avversario: «Oggi affrontavamo una squadra che lavora insieme da tanto, che in casa è sempre complicata da sfidare. Dopo un avvio difficoltoso, in cui sapevamo che avrebbero provato ad aggredirci ovunque, abbiamo trovato più ordine. Nel secondo tempo, infatti, è filato tutto abbastanza liscio, senza grosse occasioni né da una parte né dall’altra».

Un punto che non entusiasma, ma che ha comunque il suo peso: «Siamo contenti di non aver subito gol. Quando non si può vincere, è sempre bene non perdere».

Ora lo sguardo va già al prossimo impegno: «Ricarichiamo le batterie, speriamo di recuperare qualche giocatore e sabato ci aspetta un’altra partita complicata».