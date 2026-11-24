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ROVELLO PORRO – «Il pareggio ci sta veramente stretto. Mi sono piaciuti soprattutto lo spirito e la qualità del gioco che i ragazzi hanno espresso nel secondo tempo». Così Gianluca Falsini, allenatore del Como Primavera, al termine della sfida di Uefa Youth League contro l’Aek Atene, disputata questo pomeriggio, martedì 24 novembre, davanti a oltre 400 spettatori al centro sportivo Angelo Volontè di via Ludovico Ariosto.

Il tecnico lariano ha sottolineato la crescita della squadra nel corso dell’incontro: «Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni clamorose per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Sembravamo un po’ bloccati, mentre nella ripresa ci siamo sciolti. I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati fantastici e anche dopo abbiamo continuato a crederci. È stato bravissimo Dylan Sgarbi a tenerci a galla».

Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo impegno della fase a girone unico, il 9 dicembre in Spagna contro il Betis Siviglia. «Venderemo cara la pelle, cercheremo di andare avanti in questa competizione che per noi è fantastica. Sappiamo di essere degli esordienti e che il nostro cammino potrebbe terminare fra due settimane, ma il nostro pensiero è quello di dare il meglio in ogni partita. Sono stracontento perché vedo ragazzi che stanno crescendo giorno dopo giorno».

La sfida di Rovello Porro, iniziata alle 14, si è conclusa sull’1-1: vantaggio greco al 25′ della ripresa con Psyropoulos, pareggio di Baralla su rigore al 28′ e decisivo intervento di Sgarbi, che al 32′ ha neutralizzato un penalty di Gkolfinos. Il Como sale a 5 punti in classifica.

Como-Aek Atene 1-1 (0-0)

COMO (3-5-2): Sgarbi; De Paoli, Grilli, Epifani (26′ st Pisati); De Paula, Arui (46′ st Ortelli), Baralla (46′ st Lembo), Andrealli, Broggian; Tigano (18′ st Cauli), Fustini.

A disposizione: Visentin, Canepari, Joao Gabriel, Ronchetti, Terranova. Allenatore: Gianluca Falsini.

AEK ATENE (4-3-3): Sarakasidis; Tampakoglou (47′ st Georgiou), Tsaramanidis, Psyropoulos, Rinnis; Frantzeskakis (40′ st Amanatidis), Skakic, Stergiaropoulos; Tsantilas, Gkolfinos, Pontikis (23′ st Sioutas).

A disposizione: Ioannou, Theodoridis, Ntampizas, Tsipourlianos, Marinos, Arnaoutis. Allenatore: Periklis Papapanagis.

Arbitro: Bence Csonka (Ungheria).

Marcatori: 25′ st Psyropoulos (A), 28′ st Baralla (C) su rigore.

Note: oltre 400 spettatori. Ammoniti De Paula, Tigano, Arui, Baralla e Broggian (C). Al 32′ st Sgarbi ha parato un calcio di rigore a Gkolfinos. Recupero 1′ pt, 3′ st.

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