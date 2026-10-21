news

ROVELLO PORRO – «Vinci 2-1 con il Manchester United e dici: svegliatemi!». Gianluca Falsini, allenatore della Primavera del Como 1907, non ha nascosto la propria felicità dopo la prestigiosa vittoria dei suoi ragazzi contro i giovani dei Red Devils nella UEFA Youth League. Al centro sportivo di Rovello Porro, davanti a 420 spettatori, i lariani hanno conquistato un successo che lo stesso tecnico ha ammesso di non aver pronosticato alla vigilia.

«Il Manchester United è un’icona del calcio mondiale, ma i ragazzi hanno fatto l’ennesima prestazione super – ha commentato Falsini nella videointervista al termine dell’incontro –. Siamo partiti benissimo, abbiamo dominato il gioco nei primi 15-20 minuti e segnato due gol molto belli. Nel primo tempo abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa per fare il 3-0».

La ripresa è stata decisamente più sofferta. «A un certo punto eravamo un po’ alle corde, ci siamo abbassati troppo, ma i ragazzi sono stati veramente bravi a soffrire. Se questa squadra impara anche a soffrire, per gli altri diventa dura. Dobbiamo però essere più cinici in attacco: anche oggi abbiamo avuto alcune ripartenze che potevamo sfruttare meglio».

Il tecnico ha sottolineato soprattutto la crescita collettiva: «Non è soltanto la difesa a essere migliorata, è cambiata l’attitudine di tutta la squadra. Quasi tutti adesso hanno un atteggiamento molto buono nella fase difensiva. Queste partite ci servono per capire il nostro livello e dove dobbiamo lavorare per raggiungere quello delle migliori formazioni europee».

E sugli obiettivi della Youth League Falsini è stato molto chiaro: «Non abbiamo un obiettivo in questa competizione. La Youth League è un regalo che ci hanno fatto Cesc Fàbregas e i suoi magnifici ragazzi. Il nostro obiettivo è il campionato e, soprattutto, riuscire a dare un giocatore a Cesc. È difficilissimo, perché non dobbiamo preparare un calciatore semplicemente per la Serie A, ma per la Champions League. Però oggi nessuno avrebbe pensato che il Como Under 19 potesse battere il Manchester United. Eppure è successo. Quindi perché non pensare di riuscirci?».

Nel video, l’intervista integrale a Gianluca Falsini al termine di Como-Manchester United.

La partita – Il Como ha sbloccato il risultato al 4′ con Papaccioli e raddoppiato al 19′ con Albini, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa gli inglesi hanno accorciato le distanze al 5′ con Fletcher, mettendo sotto pressione i lariani. Decisivo anche un doppio intervento del portiere Sgarbi, che ha contribuito a difendere il 2-1 fino al fischio finale. Partita disputata in parte sotto la pioggia, con il tutto esaurito sugli spalti del centro sportivo di Rovello Porro.

Como-Manchester United 2-1

COMO: Sgarbi; Joao Gabriel, De Paoli, Grilli; Albini, Cassano (12′ st Arui), Andrealli, Broggian; Papaccioli (12′ st Bosze); Fustini (32′ st Cauli), De Paula (12′ st Tigano). Allenatore: Gianluca Falsini.

MANCHESTER UNITED: Byrne-Huges; Helafu, McCormack, Mills, Watson, McEvoy (15′ st Camacho), Fletcher (26′ st Ajayi), Thwaites, Mantato (37′ st Brown), Ibragimov, Thompson. Allenatore: Adam Lawrence.

Arbitro: Antoni Bandić (Bosnia-Erzegovina).

Marcatori: 4′ pt Papaccioli (C), 19′ pt Albini (C), 5′ st Fletcher (M).

Note: spettatori 420, tutto esaurito; gara disputata parzialmente sotto la pioggia.

21102026