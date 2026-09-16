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CARONNO PERTUSELLA – «Non c’era niente da vendicare, ma ci tenevamo tanto ad avere una reazione di carattere». Luca Giudici parte da qui nel commentare il successo per 4-2 dell’Fbc Saronno sulla Caronnese nella gara serale di Coppa Italia di Eccellenza.

Una partita particolarmente significativa per i saronnesi, arrivata pochi giorni dopo il pesante 4-0 subito proprio dalla Caronnese nella prima giornata di campionato. Giudici ha contribuito in prima persona alla risposta della squadra di Danilo Tricarico, realizzando al 19′ del primo tempo, di testa su assist di Ientile, la rete che ha aperto le marcature.

«Domenica purtroppo avevamo fatto una partitaccia, una figuraccia, e si trattava di una partita importantissima – sottolinea Giudici – Volevamo reagire un po’ per noi, un po’ per la società e un po’ per i tifosi. Penso che la reazione ci sia stata».

Il giocatore saronnese non nasconde però che qualcosa avrebbe potuto essere gestito meglio, soprattutto quando la Caronnese, sotto 3-0, è riuscita a riportarsi sul 3-2: «Nel finale, nell’ultima parte della gara, potevamo tenere un po’ meglio il campo e il risultato, magari senza prendere gol. Però era importante innanzitutto avere questa reazione e poi portare a casa il risultato».

Per Giudici sono anche i primi giorni nella nuova realtà saronnese. Le impressioni sono positive: «Mi sto trovando molto bene. Sono appena arrivato, è la prima settimana, però vedo un’organizzazione importante, una società ambiziosa e una squadra forte. Penso che ci siano tutti gli ingredienti per fare un’ottima stagione».

La partita

L’Fbc Saronno ha battuto 4-2 la Caronnese nella gara di Coppa Italia disputata a Caronno Pertusella, con i saronnesi formalmente padroni di casa a causa dei lavori al proprio campo. Giudici ha sbloccato il risultato al 19′ del primo tempo. Nella ripresa Ientile al 3′ e Candido all’8′ hanno portato il Saronno sul 3-0. La Caronnese ha reagito con Pliscovaz al 25′ e con il rigore di Furlan al 35′, prima del definitivo 4-2 realizzato al 45′ dall’ex Malvestio.

Fbc Saronno-Caronnese 4-2

FBC SARONNO (4-1-3-2): Zadek; Ientile, Lofoco, Mazzola, Ruschena; Lazzaro (31′ st Rusyn); Malvestio, Candido (22′ st Scaglione), Schenetti (19′ st Brambilla); Giudici (19′ st Serra), Cocuzza (39′ st Tarabbia). A disposizione: De Toni, Piroso, Stucchi, Vallotto. All. Tricarico.

CARONNESE (4-3-3): Colombo N.; Bobbo, Confalonieri, Robbiati, Zeroli (26′ st El Hilali); Pisan (16′ st La Ruffa), Furlan, Palma (10′ st Cocuz); Minuzzi (37′ st Cappi), Pliscovaz, Boccuzzi (17′ st Caluschi). A disposizione: Paloschi, Corno, Fogal, Colombo D. All. Tomasoni.

Arbitro: Favaro di Seregno (Desiderato di Legnano e Foltran di Seregno).

Marcatori: 19′ pt Giudici (S); 3′ st Ientile (S), 8′ st Candido (S), 25′ st Pliscovaz (C), 35′ st Furlan (C) rig., 45′ st Malvestio (S).

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