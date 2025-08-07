news

SARONNO – Primo giorno di lavoro oggi per il Fbc Saronno, che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione con il raduno al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, dove la squadra tornerà ad allenarsi stabilmente dopo anni di assenza. Una giornata all’insegna dell’entusiasmo, tra volti noti e tanti nuovi innesti, con la società biancoceleste che punta in alto in vista del prossimo campionato di Eccellenza lombarda.

Tra i protagonisti, anche il tecnico Fabio Tibaldo, confermato in panchina dopo il buon lavoro svolto nella seconda parte della scorsa stagione con la squadra in rimonta a piazzarsi subito alle spalle delle migliori. Il mister ha commentato così l’inizio della preparazione: “Nello scorso campionato sono arrivato in corsa, e non è mai semplice. Ora partiamo da zero con un progetto nuovo, una rosa in parte rinnovata e la possibilità di prepararci con calma. Io e il mio staff vogliamo costruire qualcosa di solido e, se possibile, lasciare un segno nella storia del Saronno”.

