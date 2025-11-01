Calcio, Ferri (Caronnese): “Contro Vigevano ci siamo sboccati in casa”
CARONNO PERTUSELLA – “Ci siamo sbloccati in casa, proprio quello che ci serviva. Bravi i ragazzi” Dopo il 2-0 interno al Vigevano, maturato nel tardo pomeriggio di sabato nell’anticipo della nona giornata di Eccellenza, l’allenatore della Caronnese, Michele Ferri, è sorridente.
La partita – Successo convincente per la Caronnese, che nell’anticipo della nona giornata di Eccellenza supera il Vigevano 2-0 grazie ai gol di Cannizzaro (rigore al 25’ del primo tempo) e Malvestio (17’ della ripresa). Gara sempre sotto controllo per i rossoblù, che restano saldi in zona playoff.
Caronnese-Vigevano 2-0
CARONNESE: Paloschi, Vaghi (10’ st Corno), Tumino, Galletti, Dilernia; Cannizzaro (33’ st Rossi), Ortelli; Ghibellini (23’ st Cerreto), Malvestio, Vitofrancesco; Colombo. All. Ferri.
VIGEVANO: Menegaldo; Khani (40’ st Renelli), Lombardo, Della Volpe, Gambazza (23’ st Cancelliere); Varallo; Ferulli (13’ st Dilernia), Migliavacca, Terrani (24’ st Moltini); Colombo, Limiroli (47’ st Ceka). All. Licaj.
Arbitro: Crespi di Busto Arsizio (Terlizzi di Bergamo e Lo Calio di Seregno).
Marcatori: 25’ pt Cannizzaro (rig.), 17’ st Malvestio.
