TREZZO SULL’ADDA – Sabato mattina a Trezzo sull’Adda l’ultimo test pre-stagionale del Fbc Saronno, che ha perso 1-0 coi padroni di casa della Tritium, in un confronto fra due compagini di Eccellenza. “Peccato per il risultato, perchè vincere fa sempre morale ma ovviamente in questi casi non conta granchè – fa notare al termine l’allenatore saronnese Fabio Tibaldo – Siamo comunque contenti per il lavoro svolto in queste settimane, e siamo pronti per l’inizio dell’annata, la settimana prossima con la Coppa Italia”.

Tritium-Fbc Saronno 1-0

TRITIUM: Genini; Mariani, Scarcella, Scietti, De Petri; Mandelli, Husmani; Agello, Ratti, Raimondi; Valente. Entrati a gare in corso Amoruso, Bassani, Biffi, Buonanno, Carpani, Cravino, Ortelli, Provera, Traina. All. Serafini.

FBC SARONNO: Todesco; Hasanaj, Lorusso, Viganò, Alletto; De Vincenzi, Alvitrez, Favilla; Bedetti, Cocuzza Vaglio. Entrati a gara in corso Norrito, Corona, Vincenzi, Ruschena, Cabezas, Serra, Tibaldo, Panigada, Cherubini. All. Tibaldo.

Marcatore: 11’ st Agello (T).

(foto e video: l’allenatore saronnese Fabio Tibaldo)

30082025