Calcio, Licaj (Vigevano): “Ecco cosa ci è mancato contro la Caronnese”
CARONNO PERTUSELLA – Sosddisfatto della prova dei suoi, “in trasferta abbiamo costretto la Caronnese a giocare in contropiede” ma non di alcuni errori che hanno penalizzato la sua squadra per quanto riguarda il risultato finale: l’allenatore del Vigevano, Edvin Licaj, commenta la sconfitta maturata nel tardo pomeriggio di oggi allo stadio di Caronno Pertusella, nella nona giornata di Eccellenza.
Successo convincente per la Caronnese, che nell’anticipo della nona giornata di Eccellenza supera il Vigevano 2-0 grazie ai gol di Cannizzaro (rigore al 25’ del primo tempo) e Malvestio (17’ della ripresa). Gara sempre sotto controllo per i rossoblù, che restano saldi in zona playoff.
Calcio Eccellenza: nell’anticipo la Caronnese supera il Vigevano e resta in zona alta
Caronnese-Vigevano 2-0
CARONNESE: Paloschi, Vaghi (10’ st Corno), Tumino, Galletti, Dilernia; Cannizzaro (33’ st Rossi), Ortelli; Ghibellini (23’ st Cerreto), Malvestio, Vitofrancesco; Colombo. All. Ferri.
VIGEVANO: Menegaldo; Khani (40’ st Renelli), Lombardo, Della Volpe, Gambazza (23’ st Cancelliere); Varallo; Ferulli (13’ st Dilernia), Migliavacca, Terrani (24’ st Moltini); Colombo, Limiroli (47’ st Ceka). All. Licaj.
Arbitro: Crespi di Busto Arsizio (Terlizzi di Bergamo e Lo Calio di Seregno).
Marcatori: 25’ pt Cannizzaro (rig.), 17’ st Malvestio.
01112025