SARONNO – Il Fbc Saronno esce dalla Coppa Italia di Eccellenza dopo la sconfitta (0-2) del mercoled’ sera in casa nel derby contro la Caronnese, che invece così passa il turno, Per i saronnesi un test, con molto turn-over, in vista dei prossimi impegni di campionato: “Ma era una partita importante, sapevamo di avere poche possibilità di passare il turno. In partita ci siamo un p0′ complicati la vita da soli, d’altra parte in questo periodo quando commettiamo errori, li paghiamo sempre cari – fa notare l’allenatore saronnese Fabio Tibaldo – E’ un peccato, sicuramente è stato un test importante ma è una sconfitta che dà fastidio”.

La parola anche al tecnico ospite, Michele Ferri.

Fbc Saronno-Caronnese 0-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Vincenzi, Mzoughi, Lorusso, Hasanaj (17’ st Ruschena); Favilla (17’ st Corona), De Vincenzi, Mondoni; Serra (32’ st Benedetti), Cocuzza (17’ st Panigada), Cabezas. A disposizione Norrito, Lofoco, Alletto, Moretti, Provasi. All. Tibaldo.

CARONNESE (4-3-3): Paloschi, Cerreto, Tumino (19’ st Vaghi), Sorrentino, Dilernia; Savino, Ortelli (35’ st Dugo), Rossi; Ghibellini, Colombo (28’ st Corno), Malvestio (24’ st Cannizzaro). A disposizione Trombetta, Galletti, Vitofrancesco, Serati, Sarkar. All. Ferri.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Rubino di Cinisello Balsamo e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 15’ pt Rossi (Ca), 35’ pt Serra (S) (autorete).

24092025