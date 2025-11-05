news

MARIANO COMENSE – Al Fbc Saronno stavolta non è riuscita la rimonta: i biancocelesti mercoledì sera, 10′ di Eccellenza, sono uscito sconfitti 3-1 dal campo di Mariano Comense. L’allenatore saronnese Fabio Tibaldo è tutt’altro che soddisfatto, “per un primo tempo nel quale non ci siamo stati. Poi si è visto il gruppo, lo spirito che voglio… l’abbiamo quasi ripresa. Una occasione persa, visti anche i risultati delle altre”.

Su ilSaronno anche l’intervista al mister di casa, Davide Rione.

E la cronaca play by play del match.

Mariano Calcio-Fbc Saronno 3-1

MARIANO CALCIO (4-4-2): Negri; Pelucchi (43’ st Sanzò), De Rosa, Beye, Calandra; Della Torre (39’ st Polese), Orellana Cruz, Marrulli (39’ st Cannataro), Miccoli (24’ st Tocci); Proserpio (43’ st Mariani), Schingo. A disposizione Aiello, Grassi, Mariani, Piombino. All. Rione.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Lofoco, Lorusso, Hasanaj; Vaglio (1’ st Serra), De Vincenzi (1’ st Alvitrez), Favilla; Benedetti, Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Mzoughi, Moretti, Corona, Cabezas, Tibaldo T., Volontè. All. Tibaldo F.

Arbitro Malascorta di Jesi (Ravelli di Bergamo e Fundarò di Lecco).

Marcatori p.t. 27’ Proserpio (M), 37’ Della Torre (M) (rig), s.t. 2’ Benedetti (S), 35’ Schingo (M).

(foto e video: mister Davide Rione)

