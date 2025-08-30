news

TREZZO SULL’ADDA – “Da domenica prossima con la Coppa Italia si inizia a fare sul serio. Lazzate sarà una delle protagoniste ma ci vogliamo essere anche noi, sia in Coppa che in campionato” dice l’attaccante saronnese Stefano Panigada al termine dell’ultimo test prestagionale. Sabato mattina a Trezzo sull’Adda il Fbc Saronno ha sostenuto l’ultimo test pre-stagionale, affrontando la Tritium in un confronto tra due formazioni di Eccellenza. Il match si è chiuso 1-0 per i padroni di casa, a segno all’11’ della ripresa con Agello. Riguardo alla gara con la Tritium, “arriviamo da carichi importanti di lavoro, stiamo facendo di tutto per arrivare pronti al via della stagione” fa notare Panigada.

“Peccato per il risultato, perché vincere fa sempre morale, ma in queste occasioni conta relativamente – ha commentato a fine gara l’allenatore biancoceleste Fabio Tibaldo –. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in queste settimane e pronti ad affrontare l’inizio ufficiale della stagione, che arriverà la prossima settimana con la Coppa Italia”.

Su ilSaronno anche la cronaca della partita.

La fotogalley del match.

E l’intervista all’allenatore saronnese Fabio Tibaldo.

Tritium-Fbc Saronno 1-0

Tritium: Genini; Mariani, Scarcella, Scietti, De Petri; Mandelli, Husmani; Agello, Ratti, Raimondi; Valente. A disposizione ed entrati nel corso della gara Amoruso, Bassani, Biffi, Buonanno, Carpani, Cravino, Ortelli, Provera, Traina. All. Serafini.

Fbc Saronno: Todesco; Hasanaj, Lorusso, Viganò, Alletto; De Vincenzi, Alvitrez, Favilla; Bedetti, Cocuzza, Vaglio. Entrati a gara in corso Norrito, Corona, Vincenzi, Ruschena, Cabezas, Serra, Tibaldo, Panigada, Cherubini. All. Tibaldo.

Marcatore: 11’ st Agello (T).

30082025