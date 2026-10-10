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MILANO – «I ragazzi sono stati fantastici, hanno dimostrato un’attitudine e un coraggio nel giocare incredibili». È un Gianluca Falsini orgoglioso quello che si è presentato ai microfoni al termine di Inter-Como, sfida della sesta giornata del campionato Primavera 1 conclusa sul 2-2 al Konami Youth Development Centre di Milano. Un pareggio che per i giovani lariani ha avuto il sapore di un’impresa, considerando la rimonta da 0-2 e l’inferiorità numerica per oltre un tempo. Il tecnico del Como ha sottolineato soprattutto la personalità dimostrata dalla sua squadra contro la capolista, capace di reagire anche quando la partita sembrava ormai compromessa.

«Venire qui contro la prima in classifica, rimanere in dieci contro undici dopo 35 minuti e fare questo tipo di partita: sono stati meravigliosi», ha commentato Falsini nella videointervista realizzata al termine dell’incontro di sabato mattina. Parole di grande soddisfazione, ma anche la conferma di un’identità che l’allenatore vuole vedere in ogni partita. «Hanno buttato, come si suol dire, il cuore oltre l’ostacolo. Ma io, che li vedo tutti i giorni, posso dire che questo è il nostro carattere, questa è la nostra vera anima. Voglio vedere il Como Primavera avere sempre quest’anima».

Un messaggio significativo per una formazione che sta affrontando il campionato Primavera 1 e che disputa le proprie partite casalinghe a Rovello Porro, nel Saronnese. La rimonta sul campo dell’Inter ha rappresentato una dimostrazione di carattere e determinazione, proprio le qualità che Falsini ha indicato come fondamentali per il percorso di crescita dei suoi giovani calciatori.

La partita. L’Inter è passata in vantaggio dopo appena quattro minuti con Vukaj. Il Como ha reagito, sfiorando il pareggio con Turella, ma al 35′ è rimasto in dieci per l’espulsione di Soumah, punito con il secondo cartellino giallo. Nella ripresa ancora Vukaj, all’11’, ha firmato il 2-0 nerazzurro. Quando la gara sembrava decisa, è arrivata la straordinaria rimonta lariana: al 37′ Bonsignori ha accorciato le distanze e al 41′ Papaccioli, entrato dalla panchina, ha realizzato il definitivo 2-2 con una conclusione a giro.

Inter-Como 2-2

INTER: Farronato, Breda, La Torre (19′ st Kartelo), D’Agostino, Carrara, El Mahboubi, Vukaj (23′ st Franchi), Virtuani (23′ st Putsen, 44′ st Matarrese), Peletti, Rocca (1′ st Mackiewicz), Evangelista. A disposizione: Galliera, Maghlout, Moranduzzo, Lissi, Puricelli, Nese. Allenatore: Emiliano Bigica.

COMO: Damioli, Soumah, Cardozo (34′ st Tigano), Baralla, Turella (34′ st Papaccioli), Mazzara (19′ st Zamagni), Bonsignori, Broggian, De Paoli, Harpur (3′ st Grilli), Cassano (19′ st Thiland-Herrard). A disposizione: Sgarbi, Andrealli, Bosze, Ronchetti, Epifani, Candido. Allenatore: Gianluca Falsini.

Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio.

Marcatori: 4′ pt Vukaj (I), 11′ st Vukaj (I), 37′ st Bonsignori (C), 41′ st Papaccioli (C).

Note – Espulso Soumah (Como) al 35′ pt per doppia ammonizione. Ammonito Rocca (Inter).

10102026