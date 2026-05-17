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CESATE – Fra i grandi protagonisti della finale playoff del campionato di Promozione vinta dall’Universal Solaro contro lo Sc United c’è stato sicuramente Mirco Drago, ancora una volta decisivo in zona offensiva per la formazione giallorossa. Nel derby disputato sabato pomeriggio al centro sportivo di via Dante a Cesate, l’attaccante solarese ha lasciato il segno confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra anche nella partita più importante della stagione.

A fine gara, nonostante il clima molto acceso che ha caratterizzato il finale dell’incontro (gara definitivamente sospesa al 20′ dalla ripresa sul 2-4 per Solaro), Drago ha preferito concentrarsi esclusivamente sulla prestazione della sua squadra: “Complimenti a tutta la nostra formazione”. L’attaccante ha poi ripercorso la propria partita, vissuta tra gioie ed errori: “Ho segnato, ho sbagliato un rigore ma poi mi sono rifatto segnando un altro gol!”

Una prestazione comunque importante per il bomber giallorosso, protagonista nella vittoria che ha permesso all’Universal Solaro di aggiudicarsi la finale playoff davanti a tantissimi tifosi presenti sugli spalti di Cesate.

17052026