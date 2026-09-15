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SOLARO – Dimenticare quanto fatto, senza però perdere lo spirito che aveva portato l’Universal Solaro sino alla finalissima dei playoff regionali. È il messaggio che arriva dall’allenatore Simone Broccanello e da Riccardo Greco, veterano della formazione giallorossa, durante la presentazione della prima squadra. Se n’è parlato ieri sera alla presentazione della squadra, a Lainate.

Broccanello invita a guardare avanti: «Quello che abbiamo fatto rimane scritto, abbiamo disputato sicuramente dei playoff importanti e il mancato salto di categoria scotta soprattutto per i ragazzi che hanno vissuto quell’esperienza. Ma adesso bisogna annullare tutto: nessuno ci regalerà niente». Il tecnico non fa proclami, ma indica chiaramente l’obiettivo: «Ripetere quanto fatto l’anno scorso è difficilissimo, però possiamo dare fastidio a tutte le squadre. Questo deve essere il nostro compito, poi vedremo cosa dirà il campionato».

Sulla stessa linea Greco, uno dei punti di riferimento del gruppo: «Non è stato facile accettare come è finita, visto il bellissimo finale di stagione. Ci siamo guadagnati i playoff da quinti all’ultima giornata, senza mai smettere di crederci, e li abbiamo giocati da protagonisti fino all’ultima partita».

Ora, però, si riparte: «Sapevamo che il mancato ripescaggio era una possibilità. Non possiamo farci niente: rimuginarci sopra non porta risultati. Dobbiamo ricominciare con la stessa voglia dell’anno scorso e poi vedere dove saremo a fine stagione».

Nel video, l’intervista all’allenatore Simone Broccanello e a Riccardo Greco.

15092026