SOLARO – Tante occasioni soprattutto nel secondo tempo ma niente da fare per l’Universal Solaro, oggi pomeriggioo sconfitta in casa 0-1 della Besnatese nel match d’alta classifica di Promozione. “Battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca perchè abbiamo creato tanto, soprattutto nella ripresa”, in sintesi il commento del tecnico di casa, Simone Broccanello.

Su ilSaronno anche l’intervista del post partita al tecnico ospite, Stefano Rasini.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Baranzatese-Accademia BMV 5-1 Reti:2′ pt Caccia (A), 10′, 28′ pt Cavaliere (B), 7′ st Romeo (B), 24′ st Lillo (B), 32′ st Rig. Capogna (B) Canegrate-Morazzone 1-1 Reti: 30′ st Italia (C), 49′ st Picetti (M) Olimpia Tresiana-Aurora Cantalupo 1-4 Reti: 4′ pt Bianchi (A), 21′ pt Bartucci (A), 6′ st Alberti (A), 14′ st Bianchi (A), Vaccarin (O) Valle Olona-Ceriano Laghetto 0-0 Verbano-Luino 2-0 Reti: 12′ st Guarda, 40′ st Peresotti Castanese-Gavirate 0-2 Reti: 42′ pt Martinoia, 27′ st Pliscovaz Universal Solaro-Besnatese 0-1 Reti: 30′ st Asprella

Classifica: Baranzatese 62, Morazzone 48, Besnatese 46, Universal Solaro 41, Canegrate 36, Aurora Cantalupo 35, Accademia BMV 34, Cob 91 28, Ceriano Laghetto 25, Gavirate 25, Castanese 25, Verbano 21, Olimpia Tresiana 21, Luino 20, Valle Olona 18, Academy Uboldo 16.

(foto e video: Simone Broccanello della Universal Solaro)

02032025