news

SOLARO – 0-0 nella sfida d’alta classifica di Promozione fra Universal Solaro e Aurora Cmc, domenica pomeriggio: “C’è rammarico per i tre punti che sono sono arrivati, abbiamo avuto qualche occasione da sfruttare meglio. C’è mancata la zampata” dice alla fine l’allenatore solarese, Simone Broccanello.

Su ilSaronno parola anche all’allenatore dell’Aurora Cmc, Alberto Maestroni, parla del pari a rete inviolate ottenuto domenica pomeriggio a Solaro contro i locali dell’Universal, una sfida di alta classifica in Promozione. “Prestazione soddisfacente, anche se ci sono state poche occasioni da entrambe le parti. Sono altre le partite che ci lasciano l’amaro in bocca. Ora ci attendono le ultime tre gare stagionali contro pericolanti ma noi dobbiamo assolutamente fare nove punti sennò addio sogni di gloria per i playoff”.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Universal Solaro-Aurora Cantalupo 0-0 Academy Uboldo-Gavirate 1-1 Reti: 32′ st Mignosi (A), 43′ st Morbioli (G) Canegrate-Accademia Bmv 0-2 Reti: Piccatto, Cirigliano Castanese-Olimpia Tresiana 2-0 Reti: 5′ pt Casagrande, 7′ st Bertuzzo Ceriano Laghetto-Besnatese 1-1 Reti: 45′ pt Leontini (B), 46′ pt Rig. Cotugno (C) Valle Olona-Morazzone 0-2 Reti: 36′ pt Gerevini, 11′ st Giordano Verbano-Baranzatese 1-0 Reti: 32′ st Guarda

Classifica: Baranzatese 71, Morazzone 55, Besnatese 53, Universal Solaro 48, Accademia BMV 41, Aurora Cantalupo 40, Canegrate 38, Cob 91 32, Ceriano Laghetto 31, Gavirate 30, Verbano 28, Castanese 28, Luino 26, Olimpia Tresiana 25, Valle Olona 22, Academy Uboldo 17.

30032025