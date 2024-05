news

CERIANO LAGHETTO- Dopo la vittoria per 5 a 1 del Ceriano Laghetto sull’Esperia Lomazzo, che ha certificato la salvezza della squadra di mister Pepe, il ds Antonello Porro si è espresso ai nostri microfoni.

Queste sono state le parole del direttore sportivo: “E’ stata sicuramente una salvezza sofferta, anche perché sapevamo che la Promozione fosse un campionato molto diverso dalla Prima Categoria. Abbiamo avuto molte difficoltà, però, siamo sempre stati un gruppo forte. Bisogna ringraziare in primis l’allenatore, Nicolò Pepe, che ha preso una squadra con soli 5 punti e l’ha condotta alla salvezza. Non siamo riusciti a raggiungere la salvezza diretta, ma forse è stato ancora più bello farlo in questa maniera”.

Prosegue Porro: “Ringrazio i giocatori e la società, anche perché questa è stata la mia ultima stagione a Ceriano, dopo 9 anni insieme. Abbiamo raggiunti grandi traguardi, come l’anno scorso che abbiamo vinto il campionato al 50° anno di storia della società e quest’anno siamo riusciti a riconfermarci”.