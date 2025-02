news

CERIANO LAGHETTO – Dopo un primo tempo alla pari, l’Universal Solaro sale in cattedra nella ripresa mettendo a segno ben tre goal che valgono la vittoria contro il Ceriano Laghetto nel derby locale disputato nel primo pomeriggio di oggi 23 febbraio a Ceriano. Al termine del match si è espresso il tecnico ospite Simone Broccanello soddisfatto della prestazione della squadra soprattutto nel secondo tempo: “Buona prestazione dal punto di vista caratteriale in un derby molto sentito come questo”.

Ceriano Laghetto – Universal Solaro : 0-3

Ceriano Laghetto : Arrivabeni, Benedetti, Di Vito, Meroni S., Lorusso, Parisi, Giuliani, Cotugno, Riboldi, Eusebio, Frau. A disposizione : Ranieri, Mior, Iorino, Meroni C., Colucci, Coratella, Arienti, Alandi, Di Patria. All. Brittanni

Universal Solaro : Pasiani, Orlando, Sordillo, Clerici, Panariello, Comani, Tartaglione, Decarlo, Romeo, Latino, Belnome. A disposizione : Piazza, Trionfo, Mariani, Giordano, Bajoni, Marquez, Frontini, Briancesco, Gorla. All. Praino

Marcatori : 9st Tartaglione, 15st Tartaglione, 32st Clerici.

Arbitro : Labbrodoro di Gallarate, assistenti Francesco e Leonardo di Busto Arsizio