CESATE – “Abbiamo vinto ma dalla mia squadra mi aspetto delle prestazioni migliori”. Così, in estrema sintesi, mister Simone Broccanello della Universal Solaro dopo la gara domenicale.

L’Universal Solaro ha conquistato il derby di Promozione contro lo Sc United di Cesate (1-2).

Su ilSaronno pure l’analisi del tecnici si casa, mister Massimiliano Villa, che sintetizza così la prestazione dei suoi: “Abbiamo disputato una buona partita, ma sono mancati i gol. La gara l’abbiamo fatta sempre noi, anche quando siamo rimasti in 10. La prestazione c’è stata da parte di tutti, malgrado le molte assenze. Sono sicuro che prossimamente arriveranno anche i risultati”.

Sc United-Universal Solaro 1-2

SC UNITED (4-3-3): Mauri; Naldi, Bernello, Zanus, Giuliani (37’ st Aufiero); Confalonieri (48′ st Vitulli), Pedrocchi, Carnelli (33’ st Divito); Ballabio (31′ st Marzorati), Kirsch, Gebbia. A disposizione Altobelli, Sforzin, Ghidini, Cesarotti, Hamed. All. Villa.

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Pisani; Summa (30’ st Colnati), Panariello, Greco, Poggio; Romano, Comani (21’ st Decarlo), Latino, Belnome (44′ st Lauriola), Briancesco, Cinotti (30’ st Giordano). A disposizione Cuzzolin, Gussoni, Clerici, Valente, Mouiz. All. Broccanello.

Arbitro: Innocenti di Abbiategrasso (Crespi di Busto Arsizio e Dumitroae di Gallarate).

Marcatori: 19’ pt Giuliani (U), 20’ pt Romano (S), 29’ pt Cinotti (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-5 United. Ammoniti Comani, Latino, Confalonieri, Aufiero, Pedrocchi. Espulso Naldi al 35’ s.t. Recupero 2-5.

07122025