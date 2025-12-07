news

CESATE – L’Universal Solaro conquista il derby di Promozione contro lo Sc United di Cesate (1-2), ma a fine gara l’attenzione è tutta sull’analisi dell’allenatore cesatese Massimiliano Villa. La sfida, equilibrata e combattuta, ha visto i locali andare in vantaggio, subire il pareggio immediato e poi il raddoppio solarese nella prima frazione. Nella ripresa lo Sc United ha spinto a lungo senza trovare il gol.

Mister Villa sintetizza così la prestazione dei suoi: «Abbiamo disputato una buona partita, ma sono mancati i gol. La gara l’abbiamo fatta sempre noi, anche quando siamo rimasti in 10. La prestazione c’è stata da parte di tutti, malgrado le molte assenze. Sono sicuro che prossimamente arriveranno anche i risultati».

Sc United-Universal Solaro 1-2

SC UNITED (4-3-3): Mauri; Naldi, Bernello, Zanus, Giuliani (37’ st Aufiero); Confalonieri (48′ st Vitulli), Pedrocchi, Carnelli (33’ st Divito); Ballabio (31′ st Marzorati), Kirsch, Gebbia. A disposizione Altobelli, Sforzin, Ghidini, Cesarotti, Hamed. All. Villa.

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Pisani; Summa (30’ st Colnati), Panariello, Greco, Poggio; Romano, Comani (21’ st Decarlo), Latino, Belnome (44′ st Lauriola), Briancesco, Cinotti (30’ st Giordano). A disposizione Cuzzolin, Gussoni, Clerici, Valente, Mouiz. All. Broccanello.

Arbitro: Innocenti di Abbiategrasso (Crespi di Busto Arsizio e Dumitroae di Gallarate).

Marcatori: 19’ pt Giuliani (U), 20’ pt Romano (S), 29’ pt Cinotti (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-5 United. Ammoniti Comani, Latino, Confalonieri, Aufiero, Pedrocchi. Espulso Naldi al 35’ s.t. Recupero 2-5.