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CESATE – Amarezza e delusione nelle parole del presidente dello Sc United Claudio De Angelis al termine della finale playoff del campionato di Promozione disputata sabato pomeriggio al centro sportivo di via Dante a Cesate contro l’Universal Solaro. Una partita terminata anzitempo al 20’ della ripresa, quando l’arbitro Nazario Malizia di Varese ha deciso di chiudere definitivamente l’incontro sul punteggio di 2-4 dopo una serie di espulsioni ai danni dello Sc United e le forti proteste scoppiate in campo.

Nel post partita il presidente De Angelis ha voluto innanzitutto soffermarsi sul dispiacere per l’epilogo della gara: “Nei giorni scorsi ho pensato tantissime volte alla finale, vincendo o perdendo l’ho sempre sognata come una grande festa. Mi spiace tantissimo che si sia conclusa così”. Nonostante la delusione per quanto accaduto, il numero uno dello Sc United ha comunque voluto evidenziare il percorso compiuto dalla squadra durante tutta la stagione: “Voglio comunque sottolineare la stagione grandiosa dei miei ragazzi, indimenticabile. Eravamo alla nostra prima volta in Promozione”.

Inevitabile anche un passaggio sull’arbitraggio e sugli episodi che hanno portato alla sospensione definitiva dell’incontro: “Qualcosa è evidentemente andato storto, se è successo quel che è successo. Le statistiche parlano chiaro, la nostra squadra è stata tra le più corrette del campionato. Una riflessione, da parte di chi di dovere, è sicuramente necessaria”. Una chiusura amara dunque per la stagione dello Sc United, protagonista comunque di un campionato di alto livello culminato con l’accesso alla finale playoff al primo anno nella categoria.

17052026