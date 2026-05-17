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CESATE – Festa grande in casa Universal Solaro dopo la vittoria nella finale playoff del campionato di Promozione contro lo Sc United, ma al termine della movimentata sfida del centro sportivo di via Dante a Cesate il presidente Mauro Lattuada ha voluto mantenere toni improntati al fair play. La partita, chiusa anticipatamente dall’arbitro Nazario Malizia di Varese al 20’ della ripresa sul punteggio di 2-4 dopo una serie di espulsioni e le proteste in campo, ha lasciato inevitabilmente spazio anche a riflessioni sull’epilogo della gara.

Circondato dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi, fra strette di mano e complimenti per il traguardo raggiunto, Lattuada ha commentato così il pomeriggio di Cesate: “Siamo contenti per i gol segnati e la bella prestazione”. Il presidente dell’Universal non ha però nascosto il proprio rammarico per quanto accaduto nel finale: “Personalmente sono rammaricato per quel che è accaduto in campo, avrei voluto vedere la sfida arrivare al novantesimo, come credo tutti gli spettatori. C’era il pubblico delle grandi occasioni”.

Una vittoria importante per la formazione solarese, arrivata al termine di una stagione di alto livello e davanti a una cornice di pubblico molto numerosa, in un derby molto sentito del calcio locale.

L’Universal Solaro approda ora ad un girone a tre con le altre vincenti dei playoff in Lombardia, per definire la graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza, in passato le finaliste sono state comunque sempre premiate col passaggio di categoria.

17052026