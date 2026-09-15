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SOLARO – «L’anno scorso abbiamo vinto i playoff del nostro girone e siamo arrivati sino alla finalissima regionale. Poi è rimasta la delusione per il mancato ripescaggio, ma adesso dobbiamo ripartire e provare a fare ancora meglio». È il messaggio del presidente Mauro Lattuada alla prima squadra dell’Universal Solaro, riunita lunedì sera a Lainate per la presentazione della nuova stagione.

Un appuntamento riservato soprattutto a giocatori, staff e addetti ai lavori, al quale seguirà prossimamente la grande presentazione pubblica della società con tutte le squadre del settore giovanile.

Lattuada ha voluto soprattutto spronare il gruppo, affidato anche quest’anno al riconfermato allenatore Simone Broccanello: «Quanto abbiamo fatto nella scorsa stagione deve essere il punto dal quale ripartire. Ci riproviamo, con l’obiettivo di migliorarci ancora». Alla serata erano presenti anche il direttore sportivo Luca Volpi, lo staff tecnico, tutti i giocatori e gli accompagnatori della formazione giallorossa impegnata nel campionato di Promozione.

Nel video, l’intervento del presidente dell’Universal Solaro Mauro Lattuada ed al vicepresidente Luciano Morandin.

15092026