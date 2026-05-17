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CESATE – Grande soddisfazione in casa Universal Solaro dopo la vittoria nella finale playoff del campionato di Promozione contro lo Sc United (2-4). Fra i più emozionati al termine della sfida del centro sportivo di via Dante a Cesate c’era l’allenatore Simone Broccanello, protagonista di un lungo percorso sulla panchina giallorossa. Per il tecnico si tratta infatti del coronamento di un lavoro costruito nel tempo, dopo diverse stagioni consecutive alla guida dell’Universal e una squadra cresciuta molto soprattutto nel finale di campionato.

Nel post partita Broccanello ha evidenziato proprio il percorso compiuto negli ultimi anni: “Ci stavamo provando da tre stagioni, stavolta siamo arrivati sino in fondo”. L’allenatore non ha nascosto tutta la propria felicità per il risultato ottenuto: “Sono contentissimo di questo traguardo, per il quale abbiamo lavorato tantissimo”.

Per l’Universal Solaro una vittoria importante e maturata al termine di una stagione in crescendo, culminata con il successo nella finale playoff davanti a una grande cornice di pubblico.

Ora l’Universal dovrà disputare un triangolare con le altre squadre lombarde che hanno vinto i playoff, serve per definire la graduatoria dei ripescaggi che d’altra parte non dovrebbero escludere nessuna di queste formazioni.

17052026