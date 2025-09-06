news

SOLARO – Ieri sera negli spazi del concessionario Dalma di via Varese si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra, che milita in Promozione, e della formazione juniores della Universal Solaro in vista dei prossimi campionati.

L’incontro ha visto la partecipazione di giocatori, tecnici, dirigenti, sostenitori e amici del club, in quello che è stato il primo momento ufficiale della nuova stagione. A fare gli onori di casa, insieme ai titolari della Dalma che hanno ospitato l’evento, è stato il responsabile marketing Romi Fuke, che ha sottolineato il valore del volontariato all’interno della società e il supporto degli sponsor.

Il presidente Mauro Lattuada ha rimarcato l’impegno del club nel percorso di crescita, mentre il direttore sportivo Luca Volpi e l’allenatore Simone Broccanello, entrambi confermati, hanno illustrato gli obiettivi sportivi: la prima squadra punterà a recitare un ruolo di vertice in campionato.

