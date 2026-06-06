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OLGINATE – “Qualche episodio ci ha penalizzato ma è stata una gran bella partita”. A parlare Simone Broccanello, allenatore dell’Universal Solaro, dopo la sconfitta di sabato pomeriggio, 3-2 in casa contro l’Universal Solaro nell’ultima partita stagionale. A questo punto l’Olginatese è in pole position nella graduatoria per il ripescaggio in Eccellenza. “Sino alla fine abbiamo cercato sempre di segnare. Peccato per il risultato ma non per la prestazione, che chiudo un finale di stagione eccezionale ed in crescendo”.

Su ilSaronno anche l’intervista al mister della Olginatese, Nicolò Conca.

La gallery del match.

E la cronaca play by play della partita.

Si chiude infatti con una sconfitta per 3-2 sul campo dell’Olginatese la lunga e positiva stagione dell’Universal Solaro. Al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, sono i lecchesi a conquistare il primo posto nel triangolare del terzo turno playoff, avvicinandosi al salto in Eccellenza in attesa delle decisioni definitive del Comitato regionale. L’avvio di gara vede l’Universal costruire alcune buone occasioni con Belnome, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa: al 30′ Mangili trova la conclusione vincente dalla distanza sorprendendo Pasiani. Cinque minuti più tardi l’Olginatese raddoppia grazie al rigore trasformato da Aldegani dopo un intervento falloso su Corna. La formazione di mister Broccanello reagisce e accorcia le distanze al 40′ con Drago, anch’egli a segno dal dischetto. Prima dell’intervallo i giallorossi sfiorano ancora il gol con Pietropoli e lo stesso Drago, ma senza fortuna.

Nella ripresa il Solaro entra in campo determinato a ribaltare il risultato. Un colpo di testa di Greco finisce in rete ma viene annullato per un fallo sul portiere locale. Il meritato pareggio arriva comunque poco dopo grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Latino che si infila sotto l’incrocio dei pali per il 2-2. L’inerzia della partita sembra tutta dalla parte dell’Universal, che sfiora addirittura il sorpasso colpendo una traversa su calcio d’angolo. Proprio nel momento migliore degli ospiti, però, arriva il gol decisivo dell’Olginatese: Aldegani trova una conclusione di grande qualità che vale il definitivo 3-2. Nel finale non mancano le proteste giallorosse per un contatto in area tra Chakssi e Tartaglione non sanzionato dall’arbitro, ma il risultato non cambia più. Al triplice fischio è festa per l’Olginatese, mentre l’Universal Solaro riceve l’applauso e l’abbraccio dei propri sostenitori al termine di una stagione comunque da protagonista, culminata con la vittoria dei playoff del girone di Promozione. Ora attesa per il responso della federazione calcistica riguardo ai ripescaggi.

(foto e video: mister Broccanello della Universal Solaro)

06062026