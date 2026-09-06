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SARONNO – Una partita combattuta, poco spettacolare e condizionata anche dalle condizioni del terreno di gioco. Al centro sportivo di via Trento a Saronno, l’Universal Solaro ha battuto 1-0 Sc United nella prima uscita ufficiale della stagione, valida per la Coppa Italia di Promozione. La formazione di Solaro ha giocato a Saronno a causa dei lavori di rifacimento in corso sul proprio campo. A decidere il derby è stata la rete di Latino, sufficiente all’Universal per conquistare i tre punti. Al termine della gara i due allenatori, Stefano Broccanello per Solaro e Davide Basilico per Sc United, hanno analizzato una sfida nella quale occasioni ed emozioni sono state piuttosto limitate.

Broccanello parte proprio dalle difficoltà incontrate sul terreno di gioco: «È stata una partita non bella, anche per le condizioni del campo sul quale abbiamo giocato, che l’hanno resa quasi ingiocabile. È diventata una partita soprattutto sulle seconde palle».

Un contesto nel quale, secondo l’allenatore dell’Universal, era difficile sviluppare il gioco preparato durante la settimana. Alla fine è stato sufficiente sfruttare l’occasione giusta: «La partita è stata sbloccata da un’azione favorevole per noi e c’è poco altro da dire. L’importante è che siamo riusciti a portarla a casa». Broccanello sintetizza così la giornata: «Ho poche conclusioni da fare proprio perché non è stata una vera partita di calcio. Va bene per la lotta». Quel che conta, per l’Universal, è dunque avere iniziato la competizione con una vittoria e tre punti.

Di segno opposto il risultato per Sc United, ma Davide Basilico guarda soprattutto alle indicazioni ricevute da una formazione profondamente rinnovata: «Siamo contenti di aver iniziato la stagione. Dopo tre settimane di lavoro positivo c’era curiosità nel vedere finalmente la squadra all’opera».

Il tecnico sottolinea anche la differenza nel punto di partenza delle due formazioni: «Sapevamo di incontrare una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri e che partiva con molte più certezze, visto quanto di buono ha fatto negli ultimi anni. Noi, invece, oggi avevamo in campo undici giocatori su undici completamente nuovi». Proprio per questo Basilico considera positiva soprattutto la tenuta della squadra: «La cosa che mi è piaciuta è che siamo rimasti in partita per tutto il tempo. Abbiamo invece fatto fatica a prendere in mano le redini del gioco, che era uno dei nostri obiettivi».

Il pensiero dell’allenatore di Sc United è già rivolto al campionato: «Qualche attenuante c’è, anche perché l’obiettivo di questo test era arrivare pronti alla partita di domenica. Sarà insidiosissima e difficilissima, ma è un appuntamento al quale vogliamo farci trovare pronti».

Basilico torna quindi sull’andamento di una sfida caratterizzata soprattutto dal confronto fisico: «La partita è stata anche un po’ bruttina da vedere, con molti duelli e molti contatti. Ma questo è comunque positivo, perché è allenante rispetto a quello che ci capiterà durante il campionato».

Interessante anche l’analisi dell’azione che ha deciso l’incontro. «Sul gol loro hanno fatto una bella azione – riconosce il tecnico di Sc United – Per 70 minuti avevamo difeso soprattutto la profondità. La prima volta che hanno giocato palla addosso e nello stretto sono riusciti a venire via e noi siamo stati un po’ passivi. Eravamo probabilmente più preoccupati di coprirci alle spalle che di uscire in avanti».

Resta la difficoltà nella produzione offensiva, aspetto sul quale ci sarà da lavorare: «Nel complesso la squadra è stata viva ed è rimasta dentro la partita. Abbiamo fatto fatica a renderci pericolosi, ma credo che le emozioni non siano state tantissime in generale, considerando anche il campo, il momento della stagione e la competizione».

Per Basilico, dunque, il primo test ufficiale va soprattutto utilizzato per crescere: «Questa partita ci ha fatto bene. Speriamo che ci faccia bene anche in vista di quello che verrà».

06092026