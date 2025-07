news

SARONNO – “Un progetto pensato per i nostri ragazzi, per permettere loro di crescere, migliorare e restare con noi anche quando non sono ancora pronti per il debutto in prima squadra”. Così il direttore generale Marco Proserpio spiega la nascita del Garibaldi Saronno 2025, nuova formazione del Fbc Saronno che debutterà nella stagione 2025‑26.

La squadra, iscritta al campionato di Terza categoria, nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare i giovani usciti dal vivaio in un percorso di maturazione graduale, offrendo loro un’opportunità concreta di continuare a giocare e formarsi all’interno del progetto biancoceleste. “Si parte dalla Terza ma puntiamo ad arrivare in Prima categoria il più rapidamente possibile” aggiunge Proserpio.

Il centro sportivo Matteotti di via Sampietro, già casa del Fbc, sarà anche la sede del Garibaldi Saronno. Una struttura rinnovata negli anni grazie all’impegno della società, pronta ora ad accogliere una nuova avventura calcistica a tinte saronnesi.

11072025