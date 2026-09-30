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CARONNO PERTUSELLA – Una sconfitta pesante nel punteggio, ma arrivata in una serata nella quale la priorità della Rhodense era anche quella di dare spazio e minuti ai giocatori utilizzati meno in questo avvio di stagione. È questa la lettura di Alessandro Marzio, allenatore degli orange, dopo il 5-2 subito sul campo della Caronnese nell’ultima giornata del girone di Coppa Italia.

Il tecnico non ha nascosto che la prestazione avrebbe potuto essere migliore, ma ha ricordato le scelte compiute in vista dei prossimi impegni: «Abbiamo metà squadra composta da giovani e abbiamo dato spazio a chi aveva giocato meno fino adesso. Chiaramente potevamo sicuramente fare meglio».

Dall’altra parte Marzio ha trovato una Caronnese capace di sfruttare tutta la profondità del proprio organico: «Sapevamo la forza della squadra che incontravamo. Hanno un organico che consente loro di mettere sempre in campo una formazione competitiva. Noi oggi lo siamo stati meno e sapevamo che potevamo andare incontro a una situazione del genere».

Per l’allenatore della Rhodense la sfida avrebbe dovuto rappresentare soprattutto un’occasione di crescita: «Doveva essere un allenamento importante per noi e non lo è stato proprio così. Potevamo fare qualche errore in meno, però va bene così: adesso pensiamo al campionato».

Gli orange si presentavano a Caronno Pertusella con il vantaggio di poter contare su due risultati su tre per qualificarsi, ma Marzio ha spiegato come il passaggio del turno non fosse l’unico obiettivo della serata: «Avevamo due risultati su tre, ma non era di certo questo il nostro pensiero. Non è che si giochi per perdere, però credo sia stato chiaro il segnale: volevamo far giocare i ragazzi che finora hanno avuto meno spazio, perché avremo bisogno anche di loro. Queste esperienze sono importanti per la loro crescita».

La partita

La Caronnese si è imposta 5-2, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Rossoblù avanti con Cocuz, raggiunti da Ballabio e poi nuovamente in fuga grazie a Robbiati ed El Hilali. Nella ripresa Sorrentino e Palma hanno portato i padroni di casa sul 5-1, prima del definitivo 5-2 di Pessina. Con questo risultato la Caronnese ha conquistato il passaggio del turno per la migliore differenza reti.

Classifica finale del girone

Caronnese 3, Fbc Saronno 3, Rhodense 3. Qualificata: Caronnese per differenza reti.

Caronnese-Rhodense 5-2

CARONNESE: Colombo N., La Ruffa, Robbiati, Sorrentino (26′ st Fiorella), Bobbo, Pisan, Cocuz, Confalonieri (33′ st Di Quinzio), Corno (1′ st Pliscovaz), Minuzzi (16′ st Palma), El Hilali. A disposizione: Paloschi, Zeroli, Gondor, Colombo D., Furlan. All. Tomasoni.

RHODENSE: Dieci, Comelli, Bentivegna, Concina, Pessina, Mercurio, Moroncini (24′ st Vecchierelli), Maestroni (21′ st Selmi), Bonfieni (1′ st Oliva), Diaferio, Ballabio (16′ st Borda). A disposizione: Monzani, Lampasona, Sordelli, Bettoni, Donini. All. Marzio.

ARBITRO: Guerra di Voghera, assistenti Zarrella di Milano e Cimenti di Milano.

MARCATORI: pt 12′ Cocuz (C), 17′ Ballabio (R), 29′ Robbiati (C), 39′ El Hilali (C); st 7′ Sorrentino (C), 20′ Palma (C), 23′ Pessina (R).

30092026