MEDA – Tra i protagonisti della vittoria che ha portato la Solbiatese in finale di Coppa Italia d’Eccellenza c’è senza dubbio il portiere Gianmarco Chironi, autore di una prestazione solida nei momenti più delicati del match. Chironi sottolinea come la partita si fosse complicata, soprattutto dopo il gol subito nella ripresa in seguito a una mezza disattenzione. La squadra, però, ha saputo reagire mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto, riuscendo a conquistare la finale con il 3-1 ottenuto nel finale. Una prova di compattezza e maturità che conferma il valore del gruppo nerazzurro in una competizione dove la Solbiatese dimostra ancora una volta di saper arrivare fino in fondo.

Su ilSaronno anche l’intervista al patron della Solbiatese, Claudio Milanese.

Ed anche il play by play del match.

Solbiatese-Caronnese 3-1

SOLBIATESE: Chironi, Lonardi D. (24′ st Guanziroli), Gabrielli, Cosentino (31′ st Puka), Manfrè, Cocuz, Minuzzi (19′ st Silla), Gasparri (37′ st Martinez), Fiorella (21′ st Bobbo), Suatoni, Monteiro. A disposizione Cavalleri, Ceruti, Galli, Guidetti. All. Grieco.

CARONNESE: Vergani, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (12′ st Terrini), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (35′ st Bugno), Colombo, Di Quinzio (31′ st Vaghi), El Hilali (12′ st Ghibellini). A disposizione Colombo, Tumino, Corno, Cerreto, Savino. All. Ferri.

Arbitro: Cortesi di Bergamo (Molino di Cinisello Balsamo e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 7′ pt Monteiro (S), 17′ st Ghibellini (C), 43′ st Martinez (S), 48′ st Monteiro (S).

