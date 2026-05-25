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SARONNO – Dopo il successo e la numerosa partecipazione delle scorse edizioni e del Torneo Busnelli-Conti svolto domenica 17 maggio, è tornato ieri 24 maggio a Saronno con la sesta edizione il Torneo Giuseppe “Peppo” Clerici, una competizione internazionale di calcio a 9 dedicata alla categoria Esordienti 2014 organizzata dall’Amor Sportiva e dalla Gs Robur nei centri sportivi saronnesi di via Trento e via Colombo. A prendere parte della competizione sono stati diversi giovanissimi calciatori di numerosi club professionistici italiani e internazionali di alto livello come il Como, Fc Zurich, Sampdoria, Monza, Cremonese, Genoa, Parma, Hellas Verona, Torino e, infine, l’Atalanta uscita proprio vincitrice vista la vittoria sui brianzoli ai rigori in finale.

Tra gli organizzatori, si è espresso con soddisfazione il coordinatore del torneo e direttore generale Amor Sportiva Saronno Giordano Melosi: “Il torneo è dedicato al nostro segretario scomparso alcuni anni fa, anche per questa edizione siamo molto soddisfatti perché la partecipazione delle squadre di questo livello chiaramente inorgoglisce e gratifica tanto“. Continua Melosi: “ Il fatto di arrivare a giocare qui è per noi un motivo di grandissimo orgoglio, noi cerchiamo di dare a loro il massimo di quello che si aspetta e devo dire fortunatamente che siamo bravi”.

Soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto anche il presidente dell’Amor Sportiva Daniele Cittera: “Come tutti gli anni il torneo è riuscito benissimo. La cosa più importante per noi è quella di aver dato la possibilità ai nostri ragazzi dell’Amor di giocare delle partite con dei giocatori che magari in un futuro potrebbero diventare dei giocatori professionisti. Loro sono squadre professionistiche che fanno selezione e per noi è un orgoglio giocare con loro”.