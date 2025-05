news

POZZUOLO MARTESANA – Grande gioia per mister Fabio Tibaldo del Fbc Saronno dopo l’1-1 di mercoledì sera a Pozzuolo Martesana che qualifica i saronnesi per la finalissima regionale under 18: “Un bellissimo percorso, ci siamo tolti tante soddisfazioni, sempre facendo il nostro calcio” dice il tecnico dei saronnesi.

Mercoledì sera Fbc Saronno under 18 pareggia 1-1 sul campo del Pozzuolo e stacca il pass per la finale regionale, grazie al 2-1 dell’andata. Decisivi i gol nella ripresa: al 3′ Sironi porta avanti i biancocelesti, pareggia Giuliani al 20′. I ragazzi di mister Tibaldo gestiscono bene il finale e ora sognano il titolo lombardo: lunedì 2 giugno sfideranno il Rozzano in campo neutro.

Pozzuolo-Fbc Saronno 1-1

Pozzuolo: Casiraghi, Antidormi, Peroni, De Souza, Pellizzoni, Gatti, Frigerio, Giuliani, Nichetti, Danelli, Pascale. A disposizione: Tirli, Masia, Tabbone, Brioni, Di Domenico, Rossi, Sparacia, Dell’Acqua, De la Cruz. All. Leccioli.

Fbc Saronno: Visentin, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione: Marchi, Orhau, Primi, Salemi, Minini, Reina, Fassi, Emiliani. All. Tibaldo.

Arbitro: Bardaglio di Como.

Marcatori: 3′ st Sironi (S), 20′ st Giuliani (P).

29052025