news

ROVELLO PORRO – Soddisfazione, ma anche la consapevolezza che il percorso è appena cominciato. Gianluca Falsini promuove il suo Como 1907 dopo lo storico debutto in Youth League, terminato 1-1 contro il Lipsia al centro sportivo di Rovello Porro.

Una prestazione coraggiosa quella dei giovani lariani, capaci di giocare alla pari contro una delle realtà più importanti del calcio giovanile europeo. «È stata una partita emozionante, abbiamo giocato in maniera coraggiosa – sottolinea Falsini – Potevamo assolutamente perderla, ma dovrò rivederla: la mia sensazione è che abbiamo tirato molto più noi in porta e quindi abbiamo avuto più possibilità di vincerla noi che loro». Il tecnico sottolinea soprattutto il valore dell’avversario affrontato: «Giocavamo contro una squadra forte a livello europeo, non soltanto tedesco, e i miei ragazzi hanno giocato con un coraggio incredibile. Devo fare loro soltanto i complimenti».

Il pareggio arrivato con Mazzara nella ripresa ha premiato un Como che aveva costruito diverse occasioni. Proprio la capacità di concretizzare quanto prodotto resta uno degli aspetti sui quali Falsini vuole lavorare: «Come sta succedendo in questo inizio di campionato, stiamo creando tantissimo. Ci manca un po’ la finalizzazione e siamo anche un po’ sfortunati a volte. Però posso veramente fare soltanto i complimenti ai ragazzi».

Il progetto della Primavera lariana è ancora nella sua fase iniziale e l’allenatore ricorda quanto poco tempo abbia avuto a disposizione per costruire la squadra. «Dobbiamo lavorare tanto, ma i primi passettini sono veramente buoni. Sinceramente non avrei mai pensato che, dopo due mesi di lavoro, saremmo riusciti a giocare in questo modo contro il Lipsia». Meriti che Falsini divide con tutto l’ambiente del Como: «Bravi i ragazzi, bravo il mio staff, la società, tutti. Ci stiamo godendo questi primi momenti». Il tecnico, però, non vuole che il buon debutto europeo venga considerato un punto d’arrivo. Anzi, utilizza una frase che sintetizza bene il momento della sua squadra: «È chiaro che questo non è un arrivo, è un inizio. Ma l’inizio è veramente promettente».

Resta inevitabilmente qualcosa da correggere, a cominciare da alcuni errori che possono pesare in partite di questo livello. Falsini se ne assume direttamente la responsabilità: «Nel calcio ci sono gli errori individuali, ma è colpa mia: ci devo lavorare. Però sono soltanto due mesi che ho questi ragazzi, quindi fatemi lavorare e poi vediamo». La chiusura torna ancora sulla prova offerta contro il Lipsia e sull’atteggiamento mostrato dal Como nella sua prima giornata in Youth League: «Anche oggi veramente bravi, bravi, bravi, bravi».

10092026