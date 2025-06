news

SARONNO – “La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è responsabilità dello Stato”: con queste parole Carlo Calenda, leader di Azione, interviene nella campagna elettorale di Saronno per sostenere Ilaria Pagani al ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 giugno.

In un videomessaggio diffuso oggi, Calenda rivendica il lavoro comune fatto con la candidata sindaca, sottolineando l’approccio concreto e non ideologico del programma di coalizione. Un messaggio che punta su due dei temi più sentiti in città: sicurezza e trasporti.

Ecco il testo integrale dell’endorsement, pubblicato anche sui canali social di Azione:

“Ilaria Pagani ha tutta l’esperienza per essere un ottimo sindaco di Saronno, non solo perché è stata assessore, ma anche perché insieme abbiamo fatto un programma molto attento ai temi che i cittadini sentono fondamentali, a partire dalla sicurezza.

La sicurezza non è una questione di destra o di sinistra, la sicurezza è la funzione principale di uno Stato e delle sue diramazioni territoriali. La sicurezza viene dal decoro urbano, l’illuminazione, la capacità, come diceva il sindaco di New York, di riparare una vetrina rotta, cioè di non dare un senso di degrado.

I trasporti, che nel caso di Saronno sono un tema fondamentale ed è un programma pragmatico, non ha inclinazioni ideologiche, ma ha solamente attenzione e riguardo per il buon governo della città.

Secondo me sono tutte le ragioni per votarla.”

