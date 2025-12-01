news

SARONNO – Le note della tradizione irlandese hanno aperto oggi, lunedì 1 dicembre, il calendario dell’avvento musicale di Saronno. Intorno al balcone di via Garibaldi, dalle 17,45, si sono ritrovate diverse decine di persone, tra famiglie e bambini, per assistere al primo appuntamento della rassegna natalizia. Presenti anche il prevosto don Giuseppe Marinoni, la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio.

Protagonisti dell’esordio Luca Crespi e Alessia Pasini, che dopo la sigla di apertura si sono affacciati dal terrazzo proponendo “Christmas Jig”, un set di musica tradizionale irlandese. L’esibizione è stata curata da Albero Musicale e Fondazione Daimon, dando ufficialmente il via al percorso sonoro che accompagnerà la città fino all’Immacolata.

Il calendario prosegue domani, martedì 2 dicembre, con “Natale al pianoforte”, musica al pianoforte dal maestro all’allievo a cura de Le Stanze della Musica.

Mercoledì 3 dicembre spazio al teatro con “TG Pasta – notizie di Natale”, letture e recitazione dai Laboratori Teatrali del Teatro Giuditta Pasta.

Giovedì 4 dicembre si esibirà il Duo Holotype con musica inedita: Giorgia Abbiati, corista del Coro da Camera Hebel, proporrà insieme al duo brani originali e pezzi natalizi.

Venerdì 5 dicembre appuntamento con “Jazz&Pop Duo Borroni”, jazz e pop song a cura di Claudia e Claudio Borroni di Unitre Saronno.

Sabato 6 dicembre “Il loro grido è la mia voce”, lettura di poesie di poeti gazawi tratte dal libro omonimo e di alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con regia e recitazione a cura di Amnesty e Pav.

Domenica 7 dicembre chiusura con l’esibizione di Myriam Ronzullo, seconda classificata al contest “Saronno Famosi” di Radiorizzonti In Blu.

