SARONNO – Con un video su Facebook l’assessore Francesca Pozzoli fa il punto dei cantieri in corso a Saronno in queste settimane d’estate. Ecco l’elenco, realizzato proprio dall’esponente della Giunta, degli interventi in corso

MARCIAPIEDI: – riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche in via Fiume, da ATS a via Curiel; – ⁠realizzazione di nuovo marciapiede in via Venezia e via Larga;

ASFALTATURE: – via Parma, viale Lombardia e rotatoria con via Varese, compreso nuovo attraversamento pedonale e impianto di smaltimento acqua piovana;

VIA ROMA: riqualificazione pista ciclabile;

RIQUALIFICAZIONE CENTRI SPORTIVI E SPAZI PER EVENTI CULTURALI: – Stadio Colombo Gianetti: nuove torri faro posate e collegate all’impianto; – ⁠Piazza Libertà: lavori in corso sul settore 5; – ⁠Parco dell’ex Seminario: palcoscenico e spazi di accoglienza – biglietteria – caffetteria – servizi igienici;

NUOVA SCUOLA RODARI: avviate lavorazioni per rendere funzionante e autonoma la scuola esistente all’avvio dell’anno scolastico.

