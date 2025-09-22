news

SARONNO – La chiesa dell’Istituto Padre Monti gremita di fedeli e il gonfalone del Comune accanto alle autorità civili e militari hanno fatto da cornice alla messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in occasione della festa liturgica del Beato Luigi Maria Monti. Una celebrazione solenne che ha unito la comunità religiosa e quella cittadina nel ricordo del fondatore dei Figli dell’Immacolata Concezione.

In prima fila il prefetto Salvatore Pasquariello, la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo e Matteo Fabris, il vicepresidente del consiglio comunale Silvio Barosso, insieme a rappresentanti locali e provinciali dei carabinieri. Accanto a loro i delegati delle comunità di Saronno e Bovisio e vertici della congregazione: il superiore generale Benni Mekkatt, il provinciale Aldo Genova e il vescovo ausiliare di Milano Luca Raimondi.

Nell’omelia, il cardinale Parolin ha ricordato: “Qui si è accesa una fiamma che da Saronno ha illuminato il mondo, una storia di amore straordinario che continua a scaldare tanti cuori”. E ancora: “La testimonianza di padre Monti ci ricorda che la forza della carità nasce dall’amore di Cristo, ricevuto e riversato sugli altri”.

Particolare emozione per la preghiera dei fedeli, proposta in francese, inglese, vietnamita, spagnolo e italiano. Nel suo saluto, padre Aurelio Mozzetta ha rimarcato che la casa madre di Saronno resta centro vitale della congregazione, attiva oggi in Europa, America, Africa, Asia e Oceania. “Da qui sono nate e continuano a nascere presenze in tutto il mondo” ha affermato.

La giornata ha segnato anche la chiusura dell’anno bicentenario dedicato al Beato Monti, ribadendo il legame forte e profondo tra l’istituto e la città.

guarda tutte le foto 11



Fedeli, autorità e tanta devozione: Saronno ha accolto così il cardinal Parolin

