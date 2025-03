news

SARONNO – Un’esplosione di colori e festa ha travolto il centro cittadino con il Carnevale di Saronno, un evento che ha richiamato tantissime famiglie e giovani per una giornata all’insegna del divertimento. Il corteo ha preso il via da via Carlo Porta, con i due grandi carri allegorici di Cirimido: uno dedicato al mondo delle api e l’altro al circo, tra i più ammirati e fotografati della manifestazione.

Dalle 15 la sfilata ha attraversato le vie del centro, chiuse al traffico grazie alla collaborazione della polizia locale, della protezione civile, dei City Angels e dell’Associazione nazionale carabinieri. Ad arricchire il corteo, le scuole cittadine, con tanti piccoli clown pronti a strappare sorrisi. Ad accompagnare la festa ci hanno pensato la Banda di Saronno, la Caronno Academy Parade e le majorette, mentre le affascinanti maschere veneziane di Nadia di Lazzate hanno aggiunto un tocco di eleganza.

Non sono mancati Re Amaretto e Regina Granella con la loro corte, protagonisti della festa in una Piazza Libertà trasformata in un palcoscenico di spettacoli e animazione. Guarda il video completo e rivivi ogni momento!

QUI AL DIRETTA

QUI LE FOTO DELLA MASCHERE PIù BELLE

QUI LE IMMAGINI DELLA SFILATA

QUI LE IMMAGINI DELLA COMUNITA’ FILIPPINA

