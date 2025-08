news

CARONNO PERTUSELLA – E’ iniziata ieri ufficialmente la stagione 2025-2026 della Caronnese (Eccellenza) ed al via anche capitan Federico Corno, vera bandiera della formazione rossoblù: è alla sia diciottesima annata a Caronno Pertusella. I suoi personali tifosi se lo ricordano muovere i primi passi nel Milanese, poi in zona farsi conoscere per un belissimo campionato con il Fbc Saronno e poi l’approdo, scelta allora e sino ad oggi azzeccatissima dei dirigenti locali, proprio alla Caronnese da dove non se n’è più andato, giocando – sempre ad altissimi livelli – fra serie D ed Eccellenza.

Si riparte dunque anche per la nuova stagione: “Parlando di me, non si può certo parlare di un volto nuovo – scherza il forte attaccante della Caronnese – La voglia di vincere è sempre la stessa, in questo gruppo ed in questo club mi trovo come a casa e siamo pronti a ripartire. Avremmo meritato di più, sul campo, nell’ultimo campionato, quando siamo arrivati alle semifinali playoff col Sandonà: quella sconfitta ai rigori ancora non mi va giù. Siamo tutti qui per dimenticarla in fretta e riprovarci in questo campionato”.

Classe 1989, punta, alto 1.76 cm ed originario di Vimercate, Corno nel corso della sua carriera ha vestito la maglia di Tritium, Fbc Saronno, Caronnese Turate e Caronnese.

La Caronnese si è radunata ieri allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, dove svolgerà anche tutta la preparazione estiva, agli ordini dell’allenatore Michele Ferri.

