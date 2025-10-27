news

SARONNO – Emozione e orgoglio sul palco della sala Vanelli per Giorgio Scorza, che sabato pomeriggio ha ritirato la Ciocchina 2025 a nome della casa di produzione Movimenti Production, fondata insieme a Davide Rosio. Un riconoscimento con cui la città ha voluto premiare due saronnesi che, grazie alla loro creatività e visione, hanno portato il nome di Saronno ai vertici dell’animazione italiana e internazionale.

Le motivazioni della benemerenza parlano di “un modello di ispirazione per le nuove generazioni” e di “idee e progetti capaci di parlare al mondo”. Dal loro studio, nato a Saronno, sono usciti personaggi e serie che hanno conquistato il pubblico di tutte le età: da Topo Gigio alla serie Zerocalcare, fino a campagne e videoclip per artisti come Mika, Thasup e i Pinguini Tattici Nucleari.

Giorgio Scorza e Davide Rosio hanno firmato negli anni alcune delle più importanti produzioni d’animazione del panorama europeo, qualificandosi come una delle principali realtà indipendenti del settore. Con la loro passione, hanno trasformato una passione nata tra i banchi di scuola in un’avventura professionale che continua a crescere, mantenendo un forte legame con la città in cui tutto è cominciato.

Sul palco, visibilmente emozionato, Giorgio Scorza ha ringraziato la città e i presenti, condividendo la sua emozione e un messaggio dedicato alla parte più autentica del loro lavoro. “Quando abbiamo saputo della premiazione, io e Davide abbiamo provato una grande sorpresa e una gioia profonda. Abbiamo capito che forse qualcosa di buono lo abbiamo fatto anche noi, perché quello che cerchiamo di raccontare nei nostri lavori è la parte migliore di noi, quella che resta bambina, curiosa e viva.”

L’autore ha voluto anche ricordare l’importanza dell’arte e della creatività: “Durante il Covid, la musica, il cinema e la cultura ci hanno salvato la vita. E credo che il nostro compito, anche attraverso i cartoni animati, sia quello di regalare alle persone un po’ di leggerezza, di speranza e di immaginazione.”

La cerimonia si è chiusa tra lunghi applausi, con il pubblico che ha condiviso l’emozione di un riconoscimento dedicato a chi, partendo da Saronno, è riuscito a parlare al mondo con il linguaggio universale dell’animazione.

